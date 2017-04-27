الرباط (CNN)-- في تصويتهم على الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اختار الفرنسيون المقيمون بالمغرب أو مزودجي الجنسية بين المغرب وفرنسا، إيمانويل ماكرون، زعيم حركة إلى الأمام، رئيس فرنسا، متبوعا بفرونسوا فيون عن حزب الجمهوريين، بينما لم تحز مارين لوبان، رئيسة الجبهة الوطنية، إلّا على المرتبة الخامسة بين المرشحين الـ11 الذين شاركوا في الدور الأول.

وحسب الأرقام التي نشرتها السفارة الفرنسية بالرباط، حاز ماكرون، الذي تأهل رفقة لوبان إلى الدور الثاني، على 31.6 بالمئة من مجموع أصوات الفرنسيين بالمغرب، بعدد أصوات بلغ 5723 صوتا، بينما حصل فيون على 5235 صوتا بنسبة 28.9 بالمئة، وجاء مرشح حركة "فرنسا الأبية" جان لوكميلونشون في المركز الثالث بـ4672 صوتا، بنسبة 25.8 بالمئة.

ولم تحصل لوبان سوى على 4.1 بالمئة من الأصوات، بـ750 صوتا فقط، بينما جاء جاك شيميناد، مستقل، في المركز الأخير بـ23 صوتا فقط (0.1 بالمئة من الأصوات).

وبلغت نسبة المشاركة في المغرب 53.2 بالمئة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بنسبة المشاركة في فرنسا 80 بالمئة، كما تبيّن الأرقام أن ماكرون حاز نسبة أصوات بالمغرب أكبر من نظيرتها بفرنسا (لم تتجاوز هناك 23.9 بالمئة)، كما يظهر أن لوبان التي حققت 21.4 بالمئة في فرنسا، لم تقنع كثيرا الفرنسيين الذين اختاروا الإقامة بالمغرب.