مسؤول كوري شمالي لشبكتنا: لن نوقف التجارب النووية والصاروخية

مسؤول كوري شمالي: لن نوقف التجارب النووية

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
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2:23

يجري الجيش الكوري الشمالي ما وصفه بأنه "أكبر تدريب عسكري".

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