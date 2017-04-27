مسؤول كوري شمالي لشبكتنا: لن نوقف التجارب النووية والصاروخية
مسؤول كوري شمالي: لن نوقف التجارب النووية
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
2:23
يجري الجيش الكوري الشمالي ما وصفه بأنه "أكبر تدريب عسكري".
يجري الجيش الكوري الشمالي ما وصفه بأنه "أكبر تدريب عسكري".
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