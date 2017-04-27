لندن، بريطانيا (CNN)-- اعتقلت الشرطة البريطانية رجلاً بالقرب من البرلمان في لندن، وبحسب الشرطة فإن الرجل كان يحمل سكاكيناً. وأشارت شرطة لندن الكبرى إلى عدم وقوع إصابات في الحادثة.