الشرطة البريطانية تعتقل رجلا مسلحا بسكاكين قرب البرلمان

بريطانيا: اعتقال مسلح بسكاكين قرب البرلمان

العالم
آخر تحديث منذ25 دقيقة.
بريطانياالشرطة البريطانيةحوادث
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أظهرت بعض الصور على وسائل التواصل الاجتماعي معاينة أفراد التحليل الجنائي الموقع.

لندن، بريطانيا (CNN)-- اعتقلت الشرطة البريطانية رجلاً بالقرب من البرلمان في لندن، وبحسب الشرطة فإن الرجل كان يحمل سكاكيناً. وأشارت شرطة لندن الكبرى إلى عدم وقوع إصابات في الحادثة.

بريطانياالشرطة البريطانيةحوادث