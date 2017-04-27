لندن، بريطانيا (CNN)-- اعتقلت الشرطة البريطانية رجلاً بالقرب من البرلمان في لندن، وبحسب الشرطة فإن الرجل كان يحمل سكاكيناً. وأشارت شرطة لندن الكبرى إلى عدم وقوع إصابات في الحادثة.
الشرطة البريطانية تعتقل رجلا مسلحا بسكاكين قرب البرلمان
بريطانيا: اعتقال مسلح بسكاكين قرب البرلمان
العالم
آخر تحديث منذ25 دقيقة.
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