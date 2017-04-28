واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رأى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المملكة العربية السعودية لم تتعامل مع الولايات المتحدة بـ"عدالة"، شاكياً ما تخسره واشنطن من "أموال هائلة" دفاعاً عن الرياض.

إذ قال ترامب في مقابلة حصرية مع وكالة "رويترز"، الخميس: "بصراحة السعودية لم تعاملنا بعدالة، لأننا نخسر كماً هائلاً من المال للدفاع عن السعودية."

ويمثل انتقاد ترامب للرياض عودة لتصريحات أدلى بها خلال حملته الانتخابية، إذ قال في مقابلة مع قناة NBC في أغسطس/ آب 2015 إن السعودية "دولة ثرية" وعليها أن "تدفع المال" لأمريكا لقاء ما تحصل عليه منها سياسياً وأمنياً. وأضاف في مقابلة مع قناة NBC: "سواء أحببنا ذلك أم لم نحببه، لدينا أشخاص دعموا السعودية.. أنا لا أمانع بذلك ولكننا تكبدنا الكثير من المصاريف دون أن نحصل على شيء بالمقابل.. عليهم أن يدفعوا لنا."

وكان أدلى بتصريحات مماثلة خلال مقابلة مع مذيع شبكة CNN، وولف بليتزر، في يناير/ كانون الثاني عام 2015، عندما أصرّ أن السعودية "دولة ثرية" وعليها أن "تدفع المال" لأمريكا وخاصة لحماية المملكة من إيران، وقال ترامب حينها: "لدي العديد من الأصدقاء في السعودية، أشخاص جيدون، ولكن على السعودية الدفع، إذا كنا سنقوم بحمايتهم من إيران التي جعلنا منها قوة كبيرة، كما تعلم أعطيناهم 150 مليار دولار، قمنا بإعطائهم الحق في صنع قنبلة نووية، لأن ذلك ما سيقومون بعمله، وإذا لم يقوموا بصنعها فإنهم سيقومون بشرائها لأن لديهم أموالا كثيرة."

كما أعاد ترامب إثارة قضية دفع السعودية "أتعاب الدفاع" لأمريكا خلال مناظرة رئاسية في سبتمبر/ أيلول 2016، عندما قال إنه ينبغي على السعودة دفع المال للولايات المتحدة لأنها "توفر لها خدمة هائلة وتخسر الثروات" وإن السعوديين "لم يدفعوا حصتهم العادلة."