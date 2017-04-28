أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--خبير الأسلحة مايكل بريغنت، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، والذي لعب دوراً هاماً في الصراع مع كوريا الشمالية، شاهد بعض الأمور الغامضة تلف الأسلحة المعروضة.