أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--خبير الأسلحة مايكل بريغنت، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، والذي لعب دوراً هاماً في الصراع مع كوريا الشمالية، شاهد بعض الأمور الغامضة تلف الأسلحة المعروضة.
خبير يكشف لشبكتنا الأسلحة المزيفة التي استعرضتها كوريا الشمالية
جنود كوريا الشمالية يستعرضون أسلحة مزيفة
العالم
آخر تحديث منذ22 دقيقة.
2:30
بنظرة أقرب، تبدو بعض هذه الأسلحة أقل بكثير مما يدعي نظام بيونغ يانغ
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