خبير يكشف لشبكتنا الأسلحة المزيفة التي استعرضتها كوريا الشمالية

جنود كوريا الشمالية يستعرضون أسلحة مزيفة

العالم
آخر تحديث منذ22 دقيقة.
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2:30

بنظرة أقرب، تبدو بعض هذه الأسلحة أقل بكثير مما يدعي نظام بيونغ يانغ

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--خبير الأسلحة مايكل بريغنت، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، والذي لعب دوراً هاماً في الصراع مع كوريا الشمالية، شاهد بعض الأمور الغامضة تلف الأسلحة المعروضة.

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