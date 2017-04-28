متظاهرون يقتحمون برلمان مقدونيا بعد انتخاب سياسي من أصل ألباني رئيسا له

أعمال عنف في برلمان مقدونيا بعد انتخاب شافيري

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آخر تحديث منذ ساعتين و37 دقيقة.
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كان المتظاهرون غاضبين من انتخاب عضو برلمان من أصل ألباني رئيسا للبرلمان في حين يشكل الألبان أقلية عرقية في مقدونيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN )-- اقتحم متظاهرون برلمان مقدونيا بعد انتخاب عضو البرلمان طلعت شافير، ذي الأصل الألباني، رئيسا له، ووقعت أعمال عنف واشتباكات عنيفة أسفرت عن إصابة عدة أشخاص.

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