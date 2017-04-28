أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN )-- اقتحم متظاهرون برلمان مقدونيا بعد انتخاب عضو البرلمان طلعت شافير، ذي الأصل الألباني، رئيسا له، ووقعت أعمال عنف واشتباكات عنيفة أسفرت عن إصابة عدة أشخاص.