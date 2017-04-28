أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN )-- اقتحم متظاهرون برلمان مقدونيا بعد انتخاب عضو البرلمان طلعت شافير، ذي الأصل الألباني، رئيسا له، ووقعت أعمال عنف واشتباكات عنيفة أسفرت عن إصابة عدة أشخاص.
متظاهرون يقتحمون برلمان مقدونيا بعد انتخاب سياسي من أصل ألباني رئيسا له
أعمال عنف في برلمان مقدونيا بعد انتخاب شافيري
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و37 دقيقة.
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كان المتظاهرون غاضبين من انتخاب عضو برلمان من أصل ألباني رئيسا للبرلمان في حين يشكل الألبان أقلية عرقية في مقدونيا
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