دي كابريو يقود مظاهرات ضد ترامب بسبب المناخ

دي كابريو يقود مظاهرات ضد ترامب بسبب المناخ

العالم
آخر تحديث منذ53 دقيقة.
أمريكااحتجاجاتمشاهيرالتغيرات المناخيةدونالد ترامب
2:08

دي كابريو تقدم مسيرة نحو البيت الأبيض احتجاجا على سياسات ترامب بشأن المناخ

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شارك الممثل الأمريكي الشهير ليوناردو دي كابريو، السبت، في احتجاجات ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تغير المناخ. وقاد دي كابريو مسيرة نحو البيت الأبيض حاملة لافتة مكتوب عليه "التغير المناخي حقيقة".

أمريكااحتجاجاتمشاهيرالتغيرات المناخيةدونالد ترامبنجومنجوم هوليوود