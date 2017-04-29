واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شارك الممثل الأمريكي الشهير ليوناردو دي كابريو، السبت، في احتجاجات ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تغير المناخ. وقاد دي كابريو مسيرة نحو البيت الأبيض حاملة لافتة مكتوب عليه "التغير المناخي حقيقة".