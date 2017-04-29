أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيكمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أول 100 يوم في رئاسته السبت لكن يبدو أن الأمر أثار أشواقه للماضي
ترامب: كنت أظن الرئاسة أسهل من حياتي الماضية
ترامب: كنت أظن الرئاسة أسهل من حياتي الماضية
العالم
آخر تحديث السبت, 29 ابريل/نيسان 2017; 10:49 (GMT +0400).
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سيكمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول مائة يوم في رئاسته السبت، لكن يبدو أن الأمر أثار أشواق الرئيس ترامب للماضي.
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