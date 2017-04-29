ترامب: كنت أظن الرئاسة أسهل من حياتي الماضية

ترامب: كنت أظن الرئاسة أسهل من حياتي الماضية

العالم
آخر تحديث السبت, 29 ابريل/نيسان 2017; 10:49 (GMT +0400).
أمريكاالبيت الأبيضدونالد ترامب
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سيكمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول مائة يوم في رئاسته السبت، لكن يبدو أن الأمر أثار أشواق الرئيس ترامب للماضي.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيكمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أول 100 يوم في رئاسته السبت لكن يبدو أن الأمر أثار أشواقه للماضي

أمريكاالبيت الأبيضدونالد ترامب