نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- الأمر الذي تحتاجون معرفته هو أن مجلس الأمن هو أكثر المؤسسات التابعة للأمم المتحدة أهمية، لأنه من المفترض أن يحمي ويحافظ على السلام الدولي والأمن في العالم

