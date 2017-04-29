نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- الأمر الذي تحتاجون معرفته هو أن مجلس الأمن هو أكثر المؤسسات التابعة للأمم المتحدة أهمية، لأنه من المفترض أن يحمي ويحافظ على السلام الدولي والأمن في العالم
في دقيقة.. تعرف على مجلس الأمن الدولي
في دقيقة.. تعرف على مجلس الأمن الدولي
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و27 دقيقة.
1:06
خمسة بلدان لديها عضوية دائمة منذ بداية انعقاد مجلس الأمن قبل أكثر من سبعين عاماً
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- الأمر الذي تحتاجون معرفته هو أن مجلس الأمن هو أكثر المؤسسات التابعة للأمم المتحدة أهمية، لأنه من المفترض أن يحمي ويحافظ على السلام الدولي والأمن في العالم
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