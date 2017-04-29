في دقيقة.. تعرف على مجلس الأمن الدولي

في دقيقة.. تعرف على مجلس الأمن الدولي

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و27 دقيقة.
مجلس الأمن الدوليالأمم المتحدةأمريكابريطانياروسيا
1:06

خمسة بلدان لديها عضوية دائمة منذ بداية انعقاد مجلس الأمن قبل أكثر من سبعين عاماً

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- الأمر الذي تحتاجون معرفته هو أن مجلس الأمن هو أكثر المؤسسات التابعة للأمم المتحدة أهمية، لأنه من المفترض أن يحمي ويحافظ على السلام الدولي والأمن في العالم
 

مجلس الأمن الدوليالأمم المتحدةأمريكابريطانياروسياالصين