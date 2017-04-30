أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في البرازيل، تعد لحوم الأبقار المشهورة بمثابة غذاء أساسي في موطنها، وتُنقل إلى الأسواق الأجنبية من هونغ كونغ إلى بريطانيا. لكن، القليل من المستهلكين يفكرون بالثمن الذي يدفعه البشر في هذه السوق.
استغلال العمال.. الجانب الفاسد في “اللحوم البرازيلية” المشهورة
استغلال العمال.. فساد في “اللحوم البرازيلية”
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث الأحد, 30 ابريل/نيسان 2017; 04:57 (GMT +0400).
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ماهو الثمن الذي يدفعه البشر في سوق "اللحوم البرازيلية"؟
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