أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في البرازيل، تعد لحوم الأبقار المشهورة بمثابة غذاء أساسي في موطنها، وتُنقل إلى الأسواق الأجنبية من هونغ كونغ إلى بريطانيا. لكن، القليل من المستهلكين يفكرون بالثمن الذي يدفعه البشر في هذه السوق.