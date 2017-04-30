استغلال العمال.. الجانب الفاسد في “اللحوم البرازيلية” المشهورة

استغلال العمال.. فساد في “اللحوم البرازيلية”

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث الأحد, 30 ابريل/نيسان 2017; 04:57 (GMT +0400).
البرازيلالطريق إلى الحريةعبودية
3:20

ماهو الثمن الذي يدفعه البشر في سوق "اللحوم البرازيلية"؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في البرازيل، تعد لحوم الأبقار المشهورة بمثابة غذاء أساسي في موطنها، وتُنقل إلى الأسواق الأجنبية من هونغ كونغ إلى بريطانيا. لكن، القليل من المستهلكين يفكرون بالثمن الذي يدفعه البشر في هذه السوق.

البرازيلالطريق إلى الحريةعبودية