واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكدت مصادر مطلعة داخل الإدارة الأمريكية أن مستشار الأمن القومي المثير للجدل، سيبستيان غوركا، يعتزم الاستقالة من منصبه ضمن الفريق الرئاسي للرئيس دونالد ترامب، في أحدث تعديل يطال ذلك الفريق الذي تعرض لضربة معنوية قوية برحيل مجموعة من أركانه مؤخرا.

وتباينت التقديرات حول مستقبل غوركا المهني، إذ قال مسؤول في البيت الأبيض إن المستشار الأمني سيشغل منصبا ثانيا ضمن الإدارة الأمريكية في حين قال مصدر آخر إن غوركا سيعمل خارج دائرة البيت الأبيض بعدما تسبب في "الكثير من الجدل" حول الرئاسة الأمريكية.

ويعمل غوركا بمنصب نائب مساعد لترامل ضمن فريق الأمن القومي، وهو ينشط في لجنة "المبادرات" التي يصفها غوركا بأنها "محور رئيسي في التعاون مع شخصيات خارج الحكومة الأمريكية."

وكان غوركا قبل انضمامه للفريق الرئاسي يعمل محررا لشؤون الأمن القومي لدى موقع "بريتبارت" المحافظ، وسبق له الإدلاء بالكثير من المواقف الداخلية إلى ضرورة مواجهة ما يصفه بـ"الإرهاب الإسلامي"، وتولى خلال عمله في البيت الأبيض مهمة الدفاع عن وجهات نظر ترامب في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وخاصة قرار حظر السفر على مواطني عدد من الدول العربية والإسلامية واستخدام مصطلح "الإرهاب الإسلامي" عند الحديث عن المسلحين المتطرفين.

وكان فريق الأمن القومي الذي شكله ترامب قد تعرض للكثير من الانتقادات تبعتها استقالات وتعديلات عديدة، فقد أقال البيت الأبيض المستشار الأول للأمن القومي، الجنرال مايكل فلين، وتبع ذلك نقل المستشار ستيف بانون من الفريق وتسليمه مهمة أخرى، وبعد ذلك قبول استقالة المستشار كي تي ماكفرلاند.