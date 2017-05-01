واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يشمل اتفاق حزمة الإنفاق التي توصل إليها مفاوضو الكونغرس لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية حتى نهاية السنة المالية الحالية (في سبتمبر/ أيلول المقبل)، الأحد، إضافة مبلغ 15 مليار دولار بتمويل الدفاع، والذي يمثل نصف المبلغ (30 مليار دولار) الذي طلبه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مارس/ آذار الماضي.

وقيمة الاتفاق تبلغ تريليون دولار أمريكي.

وستساعد المبالغ الإضافية للجيش في تمويل حروب أمريكا في أفغانستان والعراق وسوريا، فضلاً عن تجديد المعدات ودفع تكاليف التدريب والصيانة.

بعض التمويل الإضافي سيأتي مرفقاً بشروط: سيتم التحفظ على 2.5 مليار دولار من الـ15 حتى ترسل إدارة ترامب خطة للكونغرس تشرح استراتيجية الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وطلب ترامب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن يرسل له خطة لهزيمة "داعش" في غضون 30 يوماً، ولكن الخطة لم يُعلن عنها.

وبعد أن طلبت إدارة ترامب مبلغ 30 مليار دولار لتمويل الدفاع الشهر الماضي، قال الديمقراطيون إن الطلب شمل 5 مليارات دولار خصيصا للحرب ضد "داعش" دون شرح كيف سيتم تسريع الحملة.

السيناتور ديك دوربين، وهو أكبر الديمقراطيين في اللجنة الفرعية المعنية بتخصيصات الدفاع بمجلس الشيوخ، قال خلال جلسة استماع مع وزير الدفاع، جيمس ماتيس، ورئيس الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، الشهر الماضي: "ما الذي نستعد له؟ ما هي الأولويات؟ إنه ليس سؤالاً صعباً - إنه سؤال مهم إذا طُلب منا تخصيص هذه الأموال."

ويضيف التمويل الإضافي للبنتاغون (15 مليار) إلى الإنفاق الدفاعي البالغ قدره 578 مليار دولار الوارد في مشروع القانون الذي سيصوت عليه أعضاء الكونغرس هذا الأسبوع قبل الموعد النهائي، الجمعة، لتجنب الإغلاق الحكومي.