أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— بدأت قصة الحب في مدرسة في شمال فرنسا بين الطالب ماكرون ومعلمته التي كانت وقتها في سن الأربعين، وبعد 14 عاما من التقائهما تزوجا، ولكن بعد طلب ماكرون موافقة أبنائها الثلاثة.