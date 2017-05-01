قصة حب لفتت أنظار العالم.. رئيس فرنسا القادم وزواجه من معلمته

قصة حب.. رئيس فرنسا القادم وزواجه من معلمته

العالم
آخر تحديث منذ43 دقيقة.
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2:14

كان ماكرون في السابعة عشر من عمره عندما وعد معلمته بريجيت بالزواج يوما ما.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— بدأت قصة الحب في مدرسة في شمال فرنسا بين الطالب ماكرون ومعلمته التي كانت وقتها في سن الأربعين، وبعد 14 عاما من التقائهما تزوجا، ولكن بعد طلب ماكرون موافقة أبنائها الثلاثة.

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