نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تعرضت طائرة في الجو لعدة اضطرابات جوية شديدة، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 27 راكباً - بينها حالات كسور وكدمات - على متن رحلة متوجهة من موسكو إلى بانكوك.
لحظات هلع ركاب طائرة أصيبوا بكسور وكدمات إثر الاضطرابات الجوية
إصابة العشرات إثر تعرض طائرة لاضطرابات جوية
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و39 دقيقة.
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وثقت كاميرا هاتف أحد المسافرين على متن طائرة ركاب لحظات مرعبة من داخل المقصورة إثر تعرض الطائرة للاضطرابات جوية.
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