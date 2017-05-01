نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تعرضت طائرة في الجو لعدة اضطرابات جوية شديدة، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 27 راكباً - بينها حالات كسور وكدمات - على متن رحلة متوجهة من موسكو إلى بانكوك.