لحظات هلع ركاب طائرة أصيبوا بكسور وكدمات إثر الاضطرابات الجوية

إصابة العشرات إثر تعرض طائرة لاضطرابات جوية

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و39 دقيقة.
روسياحوادث الطيرانطائراتأحوال الطقسبانكوك
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وثقت كاميرا هاتف أحد المسافرين على متن طائرة ركاب لحظات مرعبة من داخل المقصورة إثر تعرض الطائرة للاضطرابات جوية.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تعرضت طائرة في الجو لعدة اضطرابات جوية شديدة، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 27 راكباً - بينها حالات كسور وكدمات - على متن رحلة متوجهة من موسكو إلى بانكوك.

روسياحوادث الطيرانطائراتأحوال الطقسبانكوك