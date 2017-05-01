كيف يصف الرئيس الأمريكي نفسه؟ 

كيف يصف الرئيس الأمريكي نفسه؟ 

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و28 دقيقة.
أمريكادونالد ترامب
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في عدة مواقف، هذه هي الجمل التي وصف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، نفسه بها. 

أمريكادونالد ترامب