كيف يصف الرئيس الأمريكي نفسه؟
كيف يصف الرئيس الأمريكي نفسه؟
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و28 دقيقة.
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في عدة مواقف، هذه هي الجمل التي وصف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، نفسه بها.
في عدة مواقف، هذه هي الجمل التي وصف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، نفسه بها.
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