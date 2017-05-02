(CNN)-- دانييلا غرين، موظفة في مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، كانت تملك أعلى ترخيص سري، لكنها كذبت على مديريها وسافرت إلى سوريا سراً وتزوجت من دينيس كاسبرد، المعروف بـ"أبو طلحة الألماني" لمدة قصيرة! فأصبحت زوجة الإرهابي الداعشي الذي وُظفت لتحقق في قضيته.
موظفة في FBI تتزوج قياديا بداعش! القصة الكاملة عبر شبكتنا
موظفة في FBI تتزوج قياديا بداعش!
العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 02 مايو/أيار 2017; 12:03 (GMT +0400).
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دانييلا غرين، التي كانت موظفة في مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ذهبت إلى سوريا وتزوجت من الداعشي الشهير أبو طه العماني.
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