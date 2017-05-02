(CNN)-- دانييلا غرين، موظفة في مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، كانت تملك أعلى ترخيص سري، لكنها كذبت على مديريها وسافرت إلى سوريا سراً وتزوجت من دينيس كاسبرد، المعروف بـ"أبو طلحة الألماني" لمدة قصيرة! فأصبحت زوجة الإرهابي الداعشي الذي وُظفت لتحقق في قضيته.