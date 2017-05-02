سيناتور أمريكي لـCNN: كيم جونغ أون جعل الأسد يبدو وكأنه طفل مسالم

سيناتور أمريكي: كيم جعل الأسد يبدو كطفل مسالم

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 02 مايو/أيار 2017; 11:12 (GMT +0400).
أسلحةأسلحة نوويةأمريكادونالد ترامبكوريا الشمالية
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ليندسي غراهام عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي خلال مقابلة مع CNN

أسلحةأسلحة نوويةأمريكادونالد ترامبكوريا الشماليةكيم جونغ أون