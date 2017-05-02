الرئيس ترامب يقطع مقابلته مع CBS.. والسبب؟

الرئيس ترامب يقطع مقابلته مع CBS.. والسبب؟

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و29 دقيقة.
أمريكاباراك أوبامادونالد ترامب
1:38

أنهى الرئيس ترامب فجأة مقابلة له مع شبكة CBS، فما هو السبب الذي دفعه إلى ذلك؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أنهى الرئيس ترامب فجأة مقابلة له مع مذيع شبكة CBS جون ديكرسون إثر سؤال المذيع له مراراً عن مزاعم الرئيس ترامب التي لا أساس لها عن تنصت أوباما عليه.

أمريكاباراك أوبامادونالد ترامب