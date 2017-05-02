أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أنهى الرئيس ترامب فجأة مقابلة له مع مذيع شبكة CBS جون ديكرسون إثر سؤال المذيع له مراراً عن مزاعم الرئيس ترامب التي لا أساس لها عن تنصت أوباما عليه.
الرئيس ترامب يقطع مقابلته مع CBS.. والسبب؟
الرئيس ترامب يقطع مقابلته مع CBS.. والسبب؟
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و29 دقيقة.
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أنهى الرئيس ترامب فجأة مقابلة له مع شبكة CBS، فما هو السبب الذي دفعه إلى ذلك؟
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