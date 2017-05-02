أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أنهى الرئيس ترامب فجأة مقابلة له مع مذيع شبكة CBS جون ديكرسون إثر سؤال المذيع له مراراً عن مزاعم الرئيس ترامب التي لا أساس لها عن تنصت أوباما عليه.