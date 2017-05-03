دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت الدنمارك الثلاثاء "قائمة سوداء" تضم ستة أجانب اتهموا بنشر الكراهية، بينهم إثنان من أشهر الدعاة في السعودية وهما سلمان العودة ومحمد العريفي، يُحظر دخولهم الى البلاد لمدة سنتين على الأقل.

القائمة التي تشمل العريفي والعودة يضاف اليها داعية كندي، وآخر سوري، واثنين من الأمريكيين، بما في ذلك القس تيري جونز الذي أحرق نسخا من القرآن في عام 2011.

وقالت وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية، بحسب ما نقل موقع The Local إن القائمة السوداء "ترسل إشارة واضحة الى أن الدعاة الدينيين المتعصبين الذين يحاولون تقويض الديمقراطية والقيم الاساسية للحرية وحقوق الانسان غير مرحب بهم فى الدنمارك."

يمكن الاطلاع هنا على قائمة كاملة للدعاة المحظورين، على موقع وزارة الخارجية الدنماركية، وتشمل الأسماء التالية:

محمد العريفي

سلمان العودة

محمد راتب النابلسي

بلال فيلبس

كمال المكي

يذكر أنه، وحتى ساعة إعداد هذا الخبر لم يكن قد صدر عن العريفي أو العودة أي تعليق حول هذا القرار.