تونس (CNN)— طالبت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية من المواطنين الإسرائيليين الموجودين في تونس مغادرتها بشكل فوري، متحدثة عن وجود "نية لدى تنظيمات إرهابية بتنفيذ عمليات إرهابية".

ونقل أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي باللغة العربية على حسابه على تويتر، صباح اليوم الأربعاء، تحذيرات هيئة مكافحة الإرهاب، التي شددت على أن السفر إلى تونس وإلى جزيرة جربة يعدّ "أمرا خطرا"، موصية المواطنين الإسرائيليين بالامتناع عن ذلك، ومن يوجدون هناك بالعودة بشكل فوري.

وتأتي تحذيرات الهيئة الإسرائيلية قبل أيام قليلة من حج الغريبة، المنتظر يومي 15 و16 ماي/أيار الجاري، وهو حج سنوي لليهود، ينظم في معبد يسمى الغريبة بجزيرة جربة، ويشارك فيه الآلاف من اليهود التونسيين وآخرين من أصول تونسية يقطنون ببلدان أخرى، حيث يحيوون طقوسا تعبدية منها احتفالات ما يعرف بـ"الهيلولة".

وشهدت تونس عام 2015 ثلاث هجمات إرهابية خلفت عشرات القتلى في تونس العاصمة ومدينة سوسة الساحلية، ممّا أثر كثيرا على سوقها السياحية، غير أن الأحوال الأمنية تحسنت بشكل كبير منذ ذلك الحين، ولم تسجل حوادث كبيرة باسثتناء تبادل كثيف لإطلاق النار وقع العام الماضي في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا.