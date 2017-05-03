(CNN)— تقول هيلاري كلينتون إن الجمع بين رسالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) جيمس كومي بشأن بريدها الإلكتروني والاختراق الروسي لرسائل بريد مستشارها جون بوديستا كانت مسؤولة عن خسارتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
كلينتون: لو جرت الانتخابات قبل ليلة لكنت رئيستكم الآن
كلينتون: لولا بعض الأمور لكنت رئيستكم الآن
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و31 دقيقة.
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هذا ما قالته هيلاري كلينتون عن سبب خسارتها في الانتخابات الرئاسية.
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