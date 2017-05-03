(CNN)— تقول هيلاري كلينتون إن الجمع بين رسالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) جيمس كومي بشأن بريدها الإلكتروني والاختراق الروسي لرسائل بريد مستشارها جون بوديستا كانت مسؤولة عن خسارتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.