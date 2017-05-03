كلينتون: لو جرت الانتخابات قبل ليلة لكنت رئيستكم الآن

كلينتون: لولا بعض الأمور لكنت رئيستكم الآن

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آخر تحديث منذ ساعتين و31 دقيقة.
أمريكاالانتخابات الرئاسيةروسياهيلاري كلينتون
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هذا ما قالته هيلاري كلينتون عن سبب خسارتها في الانتخابات الرئاسية. 

(CNN)— تقول هيلاري كلينتون إن الجمع بين رسالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) جيمس كومي بشأن بريدها الإلكتروني والاختراق الروسي لرسائل بريد مستشارها جون بوديستا كانت مسؤولة عن خسارتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

أمريكاالانتخابات الرئاسيةروسياهيلاري كلينتون