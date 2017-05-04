تونس (CNN)— رّد رئيس الطائفة اليهودية في جربة التونسية، بيريز الطرابلسي، على تحذيرات إسرائيل لمواطنيها من مغبة زيارة تونس وبالعودة الفورية من أراضيها، متحدثا عن أن الأمن في تونس أفضل من الأمن في إسرائيل.

وقال الطرابلسي، في تصريح صوتي لإذاعة شمس إف إم ،إن الأمن موجود بكثافة في جربة، وإن تونس استقبلت وستستقبل المئات من السياح الأجانب من عدة بلدان أوروبية، مشيرًا أن موسم حج الغريبة سيشهد هذا العام ارتفاع توافد اليهود مقارنة بالسنوات الماضية.

وتأتي تصريحات الطرابلسي بعد تحذيرات هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، للمواطنين الإسرائيليين اليهود من مغبة التوجه إلى تونس للمشاركة في حج يهودي بكنيس الغريبة بجزيرة جربة، الذي ينظم كل ماي/أيار من كل عام، وبرّرت الهيئة هذه المخاوف بوجود خطر تنفيذ أعمال إرهابية.

واتهم الطرابلسي، في تصريحات أخرى نقلها موقع نسمة، مجموعة بالبرلمان الإسرائيلي بمحاولة إفشال حج الغريبة وإثارة الفوضى في تونس، وهي المجموعة التي كرّرت التحذيرات نفسها قبل أشهر ولم يقع أيّ شيء، على حد تعبيره.

وشهدت تونس عام 2015 ثلاث هجمات إرهابية خلفت عشرات القتلى في تونس العاصمة ومدينة سوسة الساحلية، ممّا أثر كثيرا على سوقها السياحية، غير أن الأحوال الأمنية تحسنت بشكل كبير منذ ذلك الحين، ولم تسجل حوادث كبيرة باسثتناء تبادل كثيف لإطلاق النار وقع العام الماضي في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا.