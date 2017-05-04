واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وافق مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على مشروع قانون للجمهوريين يلغي ويستبدل قانون الرعاية الصحية الذي صدر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ويعرف باسم "أوباما كير"، وذلك في انتصار كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصوت أعضاء مجلس النواب، الذي يسيطر الجمهوريون على أغلبية مقاعده، لصالح مشروع القانون الجديد بتأييد 217 نائبا مقابل معارضة 213 نائبا، ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الجناح الثاني للكونغرس، للتصويت عليه.

وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للمشروع التي بلغ عددها 217 صوتا من الحزب الجمهوري، بينما عارض مشروع القانون جميع أعضاء المجلس من الحزب الديمقراطي بالإضافة إلى 20 عضوا من الحزب الجمهوري.

وتوجه الجمهوريون الذين صوتوا لصالح مشروع القانون من مقر الكونغرس إلى البيت الأبيض للاحتفال مع ترامب، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بإلغاء "أوباما كير"، بينما هتف النواب الديمقراطيون بكلمة "وداعا"، في إشارة إلى أن تصويت الجمهوريين سيكلفهم خسارة مقاعدهم في انتخابات التجديد النصفي.