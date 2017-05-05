كوريا الشمالية تتهم الاستخبارات الأمريكية بمحاولة اغتيال الزعيم بمواد كيماوية

كوريا الشمالية تتهم CIA بمحاولة اغتيال الزعيم

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و3 دقائق.
كوريا الشماليةكوريا الجنوبيةالأزمة الكوريةأمريكادونالد ترامب
شارك مع أصدقائك
1:40
يُعرض الأن

كيف ستكون حياتك إن كنت تعيش داخل كوريا الشمالية؟

1:00
يُعرض الأن

سيناتور أمريكي لـCNN: كيم جونغ أون جعل الأسد يبدو وكأنه طفل مسالم

2:30
يُعرض الأن

خبير يكشف لـCNN الأسلحة المزيفة التي استعرضتها كوريا الشمالية

2:23
يُعرض الأن

مسؤول كوري شمالي لـCNN: لن نوقف التجارب النووية والصاروخية

1:46
يُعرض الأن

مناورات بين أمريكا وكوريا الجنوبية تثير غضب جارتها الشمالية

0:40
يُعرض الأن

وسط التوتر سبب كوريا الشمالية.. الغواصة الأمريكية ميشيغان تصل كوريا الجنوبية

2:05
يُعرض الأن

مخاوف من حرب نووية ومئات آلاف القتلى في شبه الجزيرة الكورية

0:44
يُعرض الأن

شاهد.. عرض في كوريا الشمالية يظهر أمريكا تحترق

0:34
يُعرض الأن

كوريا الشمالية: “قد تبدأ حرباً شبه نووية في أي لحظة”

2:31
يُعرض الأن

أوجه الشبه بين ديكتاتورين: بشار الأسد وكيم جونغ أون

1:40

هذا الفيديو يستعرض لكم كيف تكون الحياة حقاً عندما تعيش بداخل هذا البلد المنغلق.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اتهمت بيونغ يانغ، الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، بمحاولة اغتيال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمواد كيماوية، دون تقديم أي دليل على هذه المزاعم.

وفي تقرير مطول، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن "مجموعة إرهابية شائنة تآمرت مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ووكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية لتنفيذ هجوم وتفجير إرهابي يستهدف القيادة العليا".

وزعم التقرير أن مواطنين من كوريا الشمالية تورطوا في المؤامرة، وأضافت أنهم كانوا يخططون لاستخدام "مواد كيماوية ومادة مشعة ومادة سامة" لاستهداف كيم جونغ أون، خلال مناسبات كبرى منها عرض عسكري أجرته كوريا الشمالية في أبريل/ نيسان الماضي.

ويأتي هذا التقرير في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين كوريا الشمالية من جهة وأمريكا وكوريا الجنوبية من جهة أخرى. ولم يتسن لـCNN التحقق بشكل مستقل من صحة هذا التقرير فيما قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، لـCNN، إنه ليس لديها أي معلومات عن هذه المزاعم.

كوريا الشماليةكوريا الجنوبيةالأزمة الكوريةأمريكادونالد ترامب
شارك مع أصدقائك

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"","branding_ad":"World_Branding","friendly_name":"كوريا الشمالية تتهم الاستخبارات الأمريكية بمحاولة اغتيال الزعيم بمواد كيماوية","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/05/05","rs_flag":"prod","section":["world",""],"template_type":"adbp:content",}