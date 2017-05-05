أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اتهمت بيونغ يانغ، الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، بمحاولة اغتيال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمواد كيماوية، دون تقديم أي دليل على هذه المزاعم.

وفي تقرير مطول، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن "مجموعة إرهابية شائنة تآمرت مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ووكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية لتنفيذ هجوم وتفجير إرهابي يستهدف القيادة العليا".

وزعم التقرير أن مواطنين من كوريا الشمالية تورطوا في المؤامرة، وأضافت أنهم كانوا يخططون لاستخدام "مواد كيماوية ومادة مشعة ومادة سامة" لاستهداف كيم جونغ أون، خلال مناسبات كبرى منها عرض عسكري أجرته كوريا الشمالية في أبريل/ نيسان الماضي.

ويأتي هذا التقرير في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين كوريا الشمالية من جهة وأمريكا وكوريا الجنوبية من جهة أخرى. ولم يتسن لـCNN التحقق بشكل مستقل من صحة هذا التقرير فيما قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، لـCNN، إنه ليس لديها أي معلومات عن هذه المزاعم.