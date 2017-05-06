دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— التقت بعثة من الشرطة الجزائرية بالمفتش العام للشرطة الأوغندية جين كايهورا لأجل توقيع اتفاقات في عدة ميادين، منها المساعدة في وضع كاميرات مراقبة في الشوارع الأوغندية لأجل المساهمة في تقوية الأمن بالبلد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة، أسان كاسينجبي، حول هذا الاتفاق الذي تم يوم الثلاثاء الماضي، إن الشرطة الجزائرية ستساعد نظيرتها الأوغندية في تنصيب هذه الكاميرات نظرا لـ"خبرة الشرطة الجزائرية في هذا المجال"، وفق ما نقله بيان صادر عن الشرطة الأوغندية.

ويأتي هذا الاتفاق بعد مشروع واسع أعلن عنه الرئيس الأوغندي يوروي موسفيني، يخصّ وضع كاميرات مراقبة في الشوارع، بعد مقتل ضابط شرطة بالرصاص منتصف مارس/آذار الماضي، وبرّر الرئيس اقتناء الكاميرات بأنها ستساهم في ضمان الأمن عبر التعرّف على هوية مرتكبي الجرائم بالشوارع.

وسيستمر التعاون بين الطرفين في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية والتهريب وفق بيان الشرطة الأوغندية، وسبق للشرطة الجزائرية أن ساعدت نظيرتها الأوغندية على الوصول إلى المعايير الدولية الخاصة بالعمل اليومي للعناصر الأمنية.