ماكين لـCNN: الجلوس مع زعيم كوريا الشمالية ليس شرفا ماكين: الجلوس مع زعيم كوريا الشمالية ليس شرفا العالم آخر تحديث السبت, 06 مايو/أيار 2017; 01:31 (GMT +0400). جون ماكيندونالد ترامبكوريا الشماليةكيم جونغ أونالفلبين شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:58 جون ماكين يتحدث لشبكتنا ، حاوره الزميل أندرسون كوبر جون ماكيندونالد ترامبكوريا الشماليةكيم جونغ أونالفلبين شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"","friendly_name":"wd-060517-McCain-north-korea","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/05/06","rs_flag":"prod","section":["world","world:videos"],"template_type":"adbp:video",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.