ماكين لـCNN: الجلوس مع زعيم كوريا الشمالية ليس شرفا

ماكين: الجلوس مع زعيم كوريا الشمالية ليس شرفا

العالم
آخر تحديث السبت, 06 مايو/أيار 2017; 01:31 (GMT +0400).
جون ماكيندونالد ترامبكوريا الشماليةكيم جونغ أونالفلبين
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جون ماكين يتحدث لشبكتنا ، حاوره الزميل أندرسون كوبر

 

 

جون ماكيندونالد ترامبكوريا الشماليةكيم جونغ أونالفلبين