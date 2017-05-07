دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بدأ الناخبون الفرنسيون، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مصيرية ستحدد الرئيس المقبل للبلاد بين المرشحين، ايمانويل ماكرون ومارين لو بين، في الوقت الذي تقف فيه عدد من القضايا والسياسات على المحك.

شاهد.. أوباما يؤيد ماكرون في سباق الرئاسة الفرنسية 1:09

أبرز القضايا التي تتوجه أنظار العالم لها وخصوصا في الأوساط السياسية الأوروبية، هو مسألة بقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي، باعتبار المطالبات المستمرة للو بين بالانفصال ليس فقط عن الاتحاد الأوروبي بل عن حلف شمال الأطلسي أو ما يُعرف بـ"ناتو،" إلى جانب تجميد قوانين الهجرة في البلاد.

أما المرشح ماكرون فيطالب بسياسات تحررية وصديقة للأعمال وذلك لدعم عجلة الاقتصاد الفرنسي، ويدعو لزيادة الانفاق على قطاع الشرطة والقطاع العسكري وتحسين المعاشات المخصصة للمعلمين.

وفي الوقت الذي رشحت فيه استطلاعات للرأي فوز ماكرون إلى أن إعلان تعرض حملته لهجوم قرصنة أعاد للأذهان ما حصل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وكيف مالت الكفة إلى المرشح دونالد ترامب حينها بعد أن كانت الاستطلاعات ترجح كفة المرشحة ووزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.