باريس، فرنسا (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الأحد، عن بلوغ نسبة المشاركين في التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى 28.23 في المائة، وذلك حتى الساعة الـ12.

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وأوضحت الوزارة أن هذه النسبة متقاربة مقارنة مع معدل التصويت بالجولة الأولى والذي بلغ حتى الساعة 12 ما نسبته 28.54 في المائة، في الوقت الذي يستمر فيه الفرنسيون بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات قال عنها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند بأنها "مهمة لأنها تتعلق بعدم اختيار الطريق الخاطئ."

أبرز القضايا التي على المحك في هذه الانتخابات، هو مسألة بقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي، باعتبار المطالبات المستمرة للو بين بالانفصال ليس فقط عن الاتحاد الأوروبي بل عن حلف شمال الأطلسي أو ما يُعرف بـ"ناتو،" إلى جانب تجميد قوانين الهجرة في البلاد.

أما المرشح ماكرون فيطالب بسياسات تحررية وصديقة للأعمال وذلك لدعم عجلة الاقتصاد الفرنسي، ويدعو لزيادة الانفاق على قطاع الشرطة والقطاع العسكري وتحسين المعاشات المخصصة للمعلمين.