سيول، كوريا الجنوبية (CNN)-- حكم كيم جونغ أون، ووالده وجده، كوريا الشمالية منذ عام 1948، وقادوا جميعهم البلاد عبر سنين شهدت فيها الحرب والمجاعة والتجارب النووية. هذا الفيديو يستعرض لكم كيف حكمت سلالة "كيم" كوريا الشمالية عبر السنين.
شاهد.. كيف شكّلت سلالة "كيم" كوريا الشمالية عبر السنين؟
كيف شكلت سلالة كيم كوريا الشمالية عبر السنين؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و50 دقيقة.
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حكمت ثلاثة أجيال من سلالة كيم كوريا الشمالية منذ 1948، قادوا جميعهم البلاد عبر سنين شهدت فيها الحرب والمجاعة والتجارب النووية.
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