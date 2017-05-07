سيول، كوريا الجنوبية (CNN)-- حكم كيم جونغ أون، ووالده وجده، كوريا الشمالية منذ عام 1948، وقادوا جميعهم البلاد عبر سنين شهدت فيها الحرب والمجاعة والتجارب النووية. هذا الفيديو يستعرض لكم كيف حكمت سلالة "كيم" كوريا الشمالية عبر السنين.