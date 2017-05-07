شاهد.. كيف شكّلت سلالة "كيم" كوريا الشمالية عبر السنين؟

كيف شكلت سلالة كيم كوريا الشمالية عبر السنين؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و50 دقيقة.
أسلحة نوويةأمريكاكوريا الشماليةكيم جونغ أون
1:22

حكمت ثلاثة أجيال من سلالة كيم كوريا الشمالية منذ 1948، قادوا جميعهم البلاد عبر سنين شهدت فيها الحرب والمجاعة والتجارب النووية.

سيول، كوريا الجنوبية (CNN)-- حكم كيم جونغ أون، ووالده وجده، كوريا الشمالية منذ عام 1948، وقادوا جميعهم البلاد عبر سنين شهدت فيها الحرب والمجاعة والتجارب النووية. هذا الفيديو يستعرض لكم كيف حكمت سلالة "كيم" كوريا الشمالية عبر السنين.

أسلحة نوويةأمريكاكوريا الشماليةكيم جونغ أون