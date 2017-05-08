الرباط (CNN)— لم تمر زيارة وزير الشؤون المغاربية في الجزائر، عبد القادر امساهل، إلى جنوب ليبيا، دون أن تثير جدلا سياسيا في ليبيا، إذ انتقد مجلس النواب، في طبرق، (البرلمان الوحيد في ليبيا)، تحرك امساهل، متهما إياه بـ"انتهاك واضح لسيادة ليبيا"، في وقت وصل فيه رئيس المجلس، عقيلة صالح، إلى الرباط.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، وهو المجلس الداعم لخليفة حفتر وغير المعترف بحكومة الوفاق الليبي، إن زيارة امساهل لبعض مدن الجنوب الليبي تمت دون إذن مسبق، كما انه اجتمع مع شخصيات "تعادي وتحقد على الليبيين"، في إشارة إلى قبائل متعاطفة مع ميليشيات موالية لحكومة الوفاق.

وحذرت اللجنة في بيان لها، الوزير الجزائري، من مغبة ما قام به من "تجاوز وانتهاك فاضح لسيادة ليبيا"، داعية أبناء البلد إلى الاصطفاف إلى ما أسمته المؤسسات الشرعية في ليبيا.

ورّد الوزير الجزائري، اليوم الاثنين على اتهامات مجلس النواب، وقال في كلمة افتتاحية في اجتماع دول الجوار الليبي، إن زيارته تمت بتنسيق وموافقة من السلطات المعنية، وهو ما اعتُبر إشارة إلى حكومة الوفاق التي يبدأ رئيسها فايز السراج، زيارة للجزائر غدا الثلاثاء، مضيفا أن جولته أظهرت أنه يمكن اعتماد اتفاق الصخيرات أرضية للتفاهم، مع إدراج بعض التعديلات عليه.

وعلاقة بالملف ذاته، التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بنظيره المغربي، الحبيب المالكي، في مبنى البرلمان بالرباط، خلال زيارة قام بها المسؤول الليبي اليوم الاثنين للمملكة المغربية، توجت بالاتفاق على إنشاء لجنة برلمانية مشتركة لتعزيز التعاون بين الطرفين.

ونقل موقع مجلس النواب الليبي أن المحادثات بين الطرفين شملت كذلك "الجهود المبذولة من الأطراف الدولية والإقليمية لتقريب وجهات النظر بين الاشقاء الليبيين"، وتعدّ هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لعقيلة صالح لدولة المغرب.