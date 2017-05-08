نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— هبطت المركبة التابعة لسلاح الجو الأمريكي والمعروفة بـX37B في ولاية فلوريدا الأمريكية في الـ 7 من شهر مايو/أيار الجاري وذلك بعد أن سجلت 718 يوما في الفضاء، ويذكر بأن الغموض يحيط بمهمة هذه الطائرة.