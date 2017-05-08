مركبة الفضاء الأمريكية الغامضة تهبط بفلوريدا

مركبة الفضاء الأمريكية الغامضة تهبط بفلوريدا

العالم
آخر تحديث منذ53 دقيقة.
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أيقظ صوت هدير المركبة الفضائية سكان شرق الولاية ووسطها عندما هبطت في فلوريدا.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— هبطت المركبة التابعة لسلاح الجو الأمريكي والمعروفة بـX37B في ولاية فلوريدا الأمريكية في الـ 7 من شهر مايو/أيار الجاري وذلك بعد أن سجلت 718 يوما في الفضاء، ويذكر بأن الغموض يحيط بمهمة هذه الطائرة.

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