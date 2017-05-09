دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس السابق للاستخبارات القومية الأمريكية، جيمس كلابر، إن روسيا سعت بنشاط للتدخل في الانتخابات الأمريكية بغرض مساعدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتحطيم نظيرته الديمقراطية آنذاك، وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.

وكان ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة فرعية للقضاء في مجلس الشيوخ في الكونغرس ضمن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، حيث أضاف كلابر: "خلص تقييم مجتمع الاستخبارات إلى أن الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين وجّه حملة نفوذ لتقويض ثقة الشعب الأمريكي في عملية انتخاب الرئيس. ثانيا، أنه فعل ذلك لإهانة الوزيرة كلينتون، وثالثاً، أنه سعى ليفيد السيد ترامب."

وتابع كلابر: "وقد تم التوصل إلى هذه الاستنتاجات على أساس ثراء المعلومات التي تم جمعها وتحليلها، وتم فحصها بدقة ثم وافق عليها مدراء الوكالات الثلاث، وأنا. هذه الأنشطة الروسية والنتيجة والتقييم تم إحاطتها أولاً إلى الرئيس (السابق باراك) أوباما في 5 يناير/ كانون الثاني، ثم إلى الرئيس المنتخب ترامب في برج ترامب في السادس من يناير/ كانون الثاني، وإلى الكونغرس عبر سلسلة من 5 إحاطات ما بين 6 إلى 13 من يناير/ كانون الثاني."