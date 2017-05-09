الرباط (CNN)— منعت سلطات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها من لدن الأمم المتحدة، خمس جنسيات من دخول مطار معيتيقة الدولي، المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة طرابلس.

ويتعلّق الأمر بالجنسيات المغربية والمصرية والسودانية والسورية والبنغلادشية، وفق ما جاء في مراسلة وجهها رئيس رقابة جوازات مطار معيتقة الدولي أول أمس الأحد السابع ماي/أيار إلى شركات الطيران العاملة فوق التراب الليبي.

ولم تبرّر المراسلة أسباب منع الجنسيات المذكورة من دخول التراب الليبي، باستثناء القول بوجود تعليمات هاتفية من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بداية هذا الشهر، وأشارت المراسلة إلى إلغاء جميع الموافقات الصادرة لدخول حاملي الجنسيات المعنية.

وتعدّ علاقة حكومة الوفاق الوطني بالمغرب قوية لا سيما وأنه احتضن المشاورات التي أدت إلى خلق هذه الحكومة، بينما تبقى علاقتها باردة بمصر، بما أن هذه الأخيرة تدعم خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي الرافض لأيّ تقارب مع حكومة الوفاق.