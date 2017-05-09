دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اشترطت روسيا على الولايات المتحدة رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، على كيانات وأفراد روس، لتطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن، وذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مع نظيره الأمريكي، الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن ريابكوف استعرض مع نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، توماس شانون، في "حديث مفصل مجموعة واسعة من قضايا العلاقات الثنائية، حيث أكد الجانب الروسي، أنه لتطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن يجب إزالة العديد من المطبات الحادة التي تركتها إدارة باراك أوباما السابقة، والتي خرقت القوانين الدولية، بمصادرتها منشآت البعثات الدبلوماسية الروسية على الأراضي الأمريكية، رغم أنها تعتبر ملكا للحكومة الروسية، وتتمتع بحصانة دبلوماسية كاملة،" حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية التي تمولها الدولة، "RT".

ويُذكر أن إدارة أوباما طردت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 35 من الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة وأغلقت مجمّعين روسيين، بعد توصل أجهزة المخابرات الأمريكية إلى استنتاج أن موسكو تدخلت بشكل مباشر في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

كما عاقبت واشنطن آنذاك تسعة أشخاص ومؤسسات، هم: هي الاستخبارات العسكرية الروسية GRU، وجهاز خدمات الأمن الفيدرالية الروسية FSB، وقسمين من الاستخبارات الروسية، وأربعة ضباط من GRU، وثلاث شركات تقدم آليات إلى GRU، زيادة على فردين روسيين لاستخدامها الانترنت لأجل اختلاس الأموال والمعطيات الخاصة للناس.