دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إنه لا توجد "قوة على وجه الأرض" تستطيع استعباد الشعب الروسي، في كلمة خلال الاحتفال بذكرى "عيد النصر" الروسي على النازيين الذي يُقابل التاسع من مايو/ آذار.

وأضاف بوتين أن "الشعب الروسي صنع المستحيل ودافع عن وطنه حتى الموت، وأدار العجلة الدموية للحرب العالمية الثانية إلى الوراء وسحق النازية، ووضع حداً للوحشية،" حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية التي تمولها الدولة، "RT".

وتابع بوتين: "لا ننسى أبداً أن حرية أوروبا والسلام المنشود على كوكبنا تم تحقيقهما بفضل جهود آبائنا وأجدادنا." مستطرداً أن روسيا ستقف على الدوام إلى جانب السلام، ومع من يختار طريق الشراكة المتكافئة، من يرفض الحرب كظاهرة مناهضة لحياة الإنسان وطبيعته."

ويُذكر أن الروسيين يحتفلون بـ"عيد النصر" في ذكرى معركة "ستالينغراد" التي انتصر فيها الروس على الألمان النازيين في الحرب العالمية الثانية، في التاسع من مايو/ أيار في 1945، ويُقيمون فيها استعراضات عسكرية داخل وخارج روسيا، وكانت مدينة ستالينغراد قد خضعت لحصار نازي طويل، في حين أن مدينة حلب تواجه حصارا من قوات النظام التابع للأسد وحلفائه.