واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أخلت السلطات الفيدرالية الأمريكية، الثلاثاء، بعض العاملين في موقع سابق لتصنيع الأسلحة النووية في ولاية واشنطن، وذلك بعد مخاوف من انجراف التربة قرب أنفاق تحتوي على مواد ملوثة.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان: "إن هناك مخاوف من مواد مكتشفة في التربة التي تغطي الانفاق في موقع هانفورد،" وهو الموقع الذي كان يستخدم في السابق أيضا كمنشأة كيماوية.

وبينت الوزارة أنها وجهت العاملين في المواقع القريبة في هانفورد بالبقاء داخل المباني في الوقت الحالي.

ويشار إلى أن موقع هانفورد تبلغ مساحته نحو نصف مساحة رودايلند ويقع على بعد 75 ميلا إلى الشرق من منطقة ياكيما، وبلغ ذروة عمله خلال الحرب الباردة وعمليات تصنيع المفاعلات النووية ومادة البلوتونيوم المشعة.