الجزائر (CNN)— اقترح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، المشاركة في الحكومة الجزائرية المقبلة، وفق ما نقله رئيس الحزب، عبد الرزاق مقري.

وقال مقري لموقع "كل شي عن الجزائر"، الناطق بالفرنسية، إنه اجتمع اليوم بالوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال، الذي قدّم له عرض بوتفليقة، وهو عرض يتعارض مع التوجه الذي أعلن عنه مقري قبل أيام، عندما أكدّ أن تحالف حزبه مع جبهة التغيير، سيتجه إلى المعارضة.

وتوجد ثلاثة خيارات لدى حركة مجتمع السلم، أولها من يرغبون في المشاركة، ثانيها من يرفضون أيّ حوار مع السلطة بل أنهم يرغبون بمغادرة البرلمان، بينما يوجد توجه ثالث هادئ هو المجلس الاستشاري، وهو من سيتخذ القرار، وفق تصريحات مقري.

وحصل تحالف حركة مجتمع السلم على 33 مقعدا، محتلا بذلك المركز الثالث بعد جبهة التحرير الوطني (164 مقعدا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (97 مقعدا)، وقد اتهم مقري السلطات بالقيام بتجاوزات عديدة في الانتخابات، منها رفع نسبة المشاركة إلى 38.25 بالمئة، بينما لم تتجاوز حسبه 25 بالمئة.