واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، في البيت الأبيض، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الروسي في أمريكا سيرغي كيزلياك، وسط التحقيقات الأمريكية الجارية حول تواصل مسؤولين في حملة ترامب الانتخابية وفريقه الانتقالي مع روسيا، وغداة عزل جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي يتولى هذه التحقيقات.

ونشرت السفارة الروسية في أمريكا، عبر حسابها في موقع "تويتر"، صورة لترامب يصافح السفير الروسي، الذي عد أحد الشخصيات المحورية في التحقيقات الأمريكية، والذي يتهمه مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون بالاستخبارات بأنه "جاسوس كبير"، وهو الاتهام الذي تنفيه موسكو.

وقال البيت الأبيض، في بيان، عن أول لقاء بين ترامب ولافروف، إن الرئيس الأمريكي أكد على الحاجة إلى العمل سويا لإنهاء الصراع في سوريا، مطالبا روسيا بكبح نظام الرئيس بشار الأسد وإيران وأتباع إيران. وأضاف البيان أن ترامب أثار قضية الصراع في أوكرانيا، مؤكدا التزام إدارته بالعمل على حلها، ومطالبا روسيا بالالتزام باتفاقيات مينسك.

وناقش ترامب مع لافروف إمكانية زيادة التعاون من أجل حل الصراعات في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الرئيس الأمريكي رغبته في بناء علاقات أفضل بين الولايات المتحدة وروسيا، بحسب بيان البيت الأبيض. فيما أكد لافروف، في مؤتمر صحفي بعد لقاء ترامب ووزير خارجيته ريكس تيلرسون، أن العلاقات بين البلدين "ليست في أفضل حالاتها"، نافيا أي تدخل لبلاده في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.