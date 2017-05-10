أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— لا تزال ردود الفعل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي تتواصل، إذ تظاهر العديد من الأمريكيين الرافضين للقرار أمام مبنى البيت الأبيض، وهم يهتفون بكلمة "عار".