متظاهرون أمام البيت الأبيض يحتجون على إقالة مدير FBI.. ويهتفون: عار

احتجاجات أمام البيت الأبيض ضد إقالة مدير FBI

العالم
آخر تحديث منذ25 دقيقة.
أمريكادونالد ترامبمظاهراتالبيت الأبيضمكتب التحقيقات الفيدرالي
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تظاهر العديد من الأمريكيين الرافضين للقرار أمام مبنى البيت الأبيض، وهم يهتفون بكلمة "عار"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— لا تزال ردود الفعل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي تتواصل، إذ تظاهر العديد من الأمريكيين الرافضين للقرار أمام مبنى البيت الأبيض، وهم يهتفون بكلمة "عار".

أمريكادونالد ترامبمظاهراتالبيت الأبيضمكتب التحقيقات الفيدرالي