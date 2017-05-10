أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— لا تزال ردود الفعل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي تتواصل، إذ تظاهر العديد من الأمريكيين الرافضين للقرار أمام مبنى البيت الأبيض، وهم يهتفون بكلمة "عار".
متظاهرون أمام البيت الأبيض يحتجون على إقالة مدير FBI.. ويهتفون: عار
احتجاجات أمام البيت الأبيض ضد إقالة مدير FBI
العالم
آخر تحديث منذ25 دقيقة.
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تظاهر العديد من الأمريكيين الرافضين للقرار أمام مبنى البيت الأبيض، وهم يهتفون بكلمة "عار"
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