جيمس كومي.. من هو مدير FBI الذي أقاله ترامب؟
جيمس كومي.. من هو مدير FBI الذي أقاله ترامب؟
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و37 دقيقة.
1:05
كومي بدأ عمله كمساعد للمدعي العام الأمريكي في نيويورك وفرجينيا
كومي بدأ عمله كمساعد للمدعي العام الأمريكي في نيويورك وفرجينيا
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