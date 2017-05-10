جيمس كومي.. من هو مدير FBI الذي أقاله ترامب؟

جيمس كومي.. من هو مدير FBI الذي أقاله ترامب؟

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و37 دقيقة.
أمريكادونالد ترامبهيلاري كلينتونمكتب التحقيقات الفيدرالي
1:05

كومي بدأ عمله كمساعد للمدعي العام الأمريكي في نيويورك وفرجينيا

أمريكادونالد ترامبهيلاري كلينتونمكتب التحقيقات الفيدرالي