أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تظهر لقطات فيديو التقطتها كاميرا مراقبة لحظة اصطدام دراجة نارية تفاجأ سائقها بخروج شاحنة، فحاول تجنبها إلا أن المسافة لم تكن كافية الامر الذي أدى إلى اصطدامه بخزان وقود الشاحنة، مما تسبب بنشوب حريق على الفور.