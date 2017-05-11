شاهد.. سائق دراجة نارية ينجو من الموت بأعجوبة

شاهد.. سائق دراجة نارية ينجو من الموت بأعجوبة

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و24 دقيقة.
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الفيديو التقطته كاميرا مراقبة في مدينة نانتشانغ الصينية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تظهر لقطات فيديو التقطتها كاميرا مراقبة لحظة اصطدام دراجة نارية تفاجأ سائقها بخروج شاحنة، فحاول تجنبها إلا أن المسافة لم تكن كافية الامر الذي أدى إلى اصطدامه بخزان وقود الشاحنة، مما تسبب بنشوب حريق على الفور.

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