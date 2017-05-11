أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انهار جدار في قاعة أفراح بالهند بسبب رياح قوية أثناء حفل زفاف، ما أدى إلى قتل العشرات وإصابة آخرين.
فرح يتحول إلى حزن.. انهيار جدار يقتل عشرات بحفل زفاف
فرح يتحول لحزن.. انهيار جدار يقتل عشرات بزفاف
العالم
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قتل ما لا يقل عن 24 شخصاً وأصيب العشرات بعد انهيار جدار أثناء حفل زفاف بمدينة بهارابتور الهندية.
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