فرح يتحول إلى حزن.. انهيار جدار يقتل عشرات بحفل زفاف

فرح يتحول لحزن.. انهيار جدار يقتل عشرات بزفاف

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و4 دقائق.
الشرطة الهنديةالهندحوادث
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قتل ما لا يقل عن 24 شخصاً وأصيب العشرات بعد انهيار جدار أثناء حفل زفاف بمدينة بهارابتور الهندية.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انهار جدار في قاعة أفراح بالهند بسبب رياح قوية أثناء حفل زفاف، ما أدى إلى قتل العشرات وإصابة آخرين.

الشرطة الهنديةالهندحوادث