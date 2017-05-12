نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ليون بانيتا، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" إن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وعن البيت الأبيض تبعث بالفوضى ليس فقط في أمريكا بل في العالم أيضا.

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جاء ذلك في تصريح لبانيتا مع الزميل اندرسون كوبر لـCNN حيث قال: "عندما يتحدث الرئيس أو يتحدث البيت الأبيض، فما نتوقعه هو أن ما قيل يعتبر موثوقا وصادقا.. الآن علينا إعطاء ما قيل 24 ساعة لرؤية إن كان ما قيل هو الحقيقة."

وتابع بانيتا الذي شغل في السابق منصب وزير الدفاع بأمريكا، قائلا: "أرى أنهم (الإدارة الأمريكية) يتسببون بمشاكل عديدة لأنفسهم.. هذا الرئيس وأي رئيس آخر لأمريكا لا يمكنه الهرب من الحقيقة، وفي نهاية المطاف الحقيقة ستظهر وهذا ما حصل دائما عبر التاريخ."