الرباط (CNN)— لاحقت الإشاعات سميرة الفيزازي، أشهر مقدمة للنشرات الجوية في التلفزيون المغربي، إذ نشرت عدد من المواقع والصفحات على فيسبوك، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، خبر وفاتها، إلّا أن الأمر كان مجرّد إشاعة.

وأكدت مصادر مقرّبة من أسرة الفيزازي، لـCNN بالعربية عدم صحة خبر الوفاة، لافتة أن سميرة، التي تلقب في المغرب بـ"سيدة الطقس" قضت ليلة عادية ولا وجود لأيّ شيء حاليا يستدعي القلق على حياتها.

وتعاني سميرة الفيزازي، من مرض السرطان، الذي دفعها إلى الانسحاب من تقديم النشرات الجوية بعد سنوات طويلة من العمل، وأدى بها المرض إلى زيارات متكررة للمستشفى، غير أن شجاعتها في مواجهة المرض خلقت إعجاب الكثيرين.

وليست هذه المرة الأولى التي تلاحق فيها إشاعات الوفاة سميرة الفيزازي، إذ تناقلت وسائل إعلام خبر وفاتها خلال شهر مارس/آذار الماضي، إلّا أن أختها، سمية الفيزازي، هي من توفيت.