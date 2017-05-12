طرد مدرس بأمريكا نزع حجاب طفلة عمرها 8 سنوات

طرد مدرس بأمريكا نزع حجاب طفلة عمرها 8 سنوات

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و44 دقيقة.
الحجابأمريكاالتمييز العنصريعنصريةأطفال
1:00

الطفلة قالت إن معلماً بديلاً في مدرستها بمدينة برونكس أبلغها بأنه يرغب برؤية شعرها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات إنها خلعت حجابها قسراً في مدرسة بنيويورك
 

الحجابأمريكاالتمييز العنصريعنصريةأطفالحقوق الأطفالالأطفال