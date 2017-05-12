أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات إنها خلعت حجابها قسراً في مدرسة بنيويورك
طرد مدرس بأمريكا نزع حجاب طفلة عمرها 8 سنوات
طرد مدرس بأمريكا نزع حجاب طفلة عمرها 8 سنوات
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و44 دقيقة.
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الطفلة قالت إن معلماً بديلاً في مدرستها بمدينة برونكس أبلغها بأنه يرغب برؤية شعرها
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات إنها خلعت حجابها قسراً في مدرسة بنيويورك
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