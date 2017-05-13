دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش الجزائري القضاء على "إرهابي" اليوم السبت في ولاية عين الدفلى، غرب العاصمة الجزائر، ممّا يرفع عدد "الإرهابيين" الذين أعلن الجيش عن مصرعهم خلال اليومين الماضيين إلى ستة، وهو رقم قد يرتفع بما أن العملية التي يقوم بها الجيش متواصلة.

وأشار بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني أن وحداته قضت أمس الجمعة على خمسة "إرهابيين" واسترجاع أسلحة نارية منها مسدسات رشاشة من نوع كلاشيكنوف، بمنطقة واد الكبير ببلدية العناب، دائرة العبادية، ولاية عين الدفلى.

كما نقل الجيش منتصف هذا الأسبوع القضاء على "إرهابي خطير" بالميلية ولاية جيجل، شرق البلاد، و"تدمير قنبلتين تقلديتي الصنع وثلاثة مخابئ".

ويعلن الجيش الجزائري من حين لآخر عن مصرع "إرهابيين" في مناطق متفرقة من البلاد، حيث توجد تنظيمات تدين بالولاء لـ"داعش" أو "تنظيم القاعدة".