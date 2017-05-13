كاراكاس فنزويلا (CNN)-- وسار المتظاهرون في "مسيرة الأجداد" نحو وزارة العدل، منددين بالعنف والقمع في البلاد ومطالبين بإنهاء الأزمة الاقتصادية، بينما تصدى لهم عناصر الشرطة الفنزويلية، وأطلقوا عليهم قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم.
الشرطة تتصدى لمظاهرة الأجداد بقنابل الغاز في فنزويلا
إطلاق قنابل الغاز على مظاهرة الأجداد بفنزويلا
العالم
آخر تحديث السبت, 13 مايو/أيار 2017; 11:29 (GMT +0400).
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شارك العشرات من كبار السن في فنزويلا في مظاهرة من أجل "مستقبل الأبناء والأحفاد"، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو.
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