1:14

شارك العشرات من كبار السن في فنزويلا في مظاهرة من أجل "مستقبل الأبناء والأحفاد"، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو.