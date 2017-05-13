الشرطة تتصدى لمظاهرة الأجداد بقنابل الغاز في فنزويلا

إطلاق قنابل الغاز على مظاهرة الأجداد بفنزويلا

العالم
آخر تحديث السبت, 13 مايو/أيار 2017; 11:29 (GMT +0400).
احتجاجاتالعنففنزويلامظاهراتنيكولاس مادورو
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شارك العشرات من كبار السن في فنزويلا في مظاهرة من أجل "مستقبل الأبناء والأحفاد"، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

كاراكاس فنزويلا (CNN)-- وسار المتظاهرون في "مسيرة الأجداد" نحو وزارة العدل، منددين بالعنف والقمع في البلاد ومطالبين بإنهاء الأزمة الاقتصادية، بينما تصدى لهم عناصر الشرطة الفنزويلية، وأطلقوا عليهم قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم.

احتجاجاتالعنففنزويلامظاهراتنيكولاس مادورو