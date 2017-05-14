طهران، إيران (CNN)— أعلنت السلطات الإيرانية، الجمعة، إحباط عملية إرهابية وضبط كمية من المتفجرات كانت بحوزة "زمرة مناوئة للثورة الإسلامية،" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

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ونقل تقرير الوكالة بيان وزارة الأمن الإيرانية والذي جاء فيه: "أن العملية أدت إلى كشف وضبط كمية من المتفجرات ومختلف المعدات التي كانت بحوزة زمرة المنافقين المتلطخة ايديها بدماء الالاف من ابناء الشعب (الإيراني) المظلوم والتي عمالتها وعملياتها التجسسية متواصلة لحد الآن."

وقال مصدر وفقا لتقرير الوكالة الإيرانية أن "الزمر الارهابية المناوئة للثورة الاسلامية تسعى لإقامة علاقات مع عدد من المغرر بهم وتحريضهم على القيام بعمليات إرهابية وتخريبية مما يستدعي مزيدا من الوعي لدي المواطنين الكرام بهدف احباط هذه المؤامرات."

ويشار على أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي تستعد فيه إيران للانتخابات الرئاسية 2017 والتي من المزمع عقدها في الـ19 من مايو/ أيار الجاري.