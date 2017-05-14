دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دخل إيمانويل ماكرون قصر الإليزي للمرة الأولى بصفته رئيسا لفرنسا، إذ جرت خلال اليوم الأحد مراسيم تنصيبه في منصبه الجديد، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، ليخلف بذلك الرئيس السابق فرانسوا هولاند.

وقال ماكرون في خطاب له بالمناسبة إن بلاده الآن في فجر إعادة ولادة استثنائية، وإن "الفرنسيين اختاروا الأمل بعدما كان العالم يتساءل هل سيتنازل الفرنسيون لصالح الانقسام وبالتالي يعطنون ظهورهم للأنوار"، متابعا أن المسؤولية التي منحها له الشعب الفرنسي تعدّ شرفا على الرئيس أن يقيس خطورته.

وأضاف ماكرون أنه في تلك اللحظات (أي الانتخابات) التي كان يمكن فيها لأيّ شيء أن ينقلب، استطاع الشعب الفرنسي أن يجد ا"لطاقة والبصيرة وروح الوفاق اللازم".

واستقبل الرئيس السابق، فرانسوا هولاند، نظيره الحالي في قصر الإليزي، حيث التقيا في اجتماع على انفراد، وبعد ذلك خرج ماكرون من الإليزي، تحت مياه الأمطار، وركب سيارة عسكرية توجهت به إلى شارع الشانزيليه، حيث قطع مسافة على الأقدام في استعراض عسكري على أنغام النشيد الوطني، وحيى عددا من مناصريه، قبل أن يعود إلى قصر الإليزي.

وفتح ماكرون صباح اليوم صفحة على تويتر باسمه رئيسا لفرنسا، كما زار خلال اليوم مستشفى بيرسي لعيادة الجنود الجرحى، ومن المنتظر أن يحلّ في قصر البلدية بباريس.