دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" إن أمريكا قامت باحتساب مسار صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية، فجر الأحد، وتبين أنه سقط على بعد 60 ميلا (100 كيلومتر) إلى الجنوب من منطقة فلاديفوستوك الروسية.

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وبين المصدر في تصريح لـCNN أن الصاروخ سقط في المياه ولا توجد معلومات في الوقت الحالي حول إن كانت بيونغ يانغ تقصد بصاروخها روسيا أو منطقة فلاديفوستوك التي تأوي الأسطول الأطلسي الروسي.

وقال مصدر آخر بالبنتاغون للزميلة باربرا ستار، مراسلة CNN لشؤون وزارة الدفاع الأمريكية، إن عمليات تحليل إطلاق الصاروخ لا تزال جارية لافتا إلى أنه لا تتوافر معلومات في الوقت الحالي عن نوع الصاروخ الذي حلق عابرا مسافة تبلغ نحو 700 كيلومترا.